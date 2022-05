Figli picchiati e frustati per i brutti voti a scuola a Pavia, genitori condannati a risarcirli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Botte e frustate con un cavo elettrico ai Figli per i brutti voti a scuola: queste le condotte contestate a due genitori, padre e madre di due minori di 16 e 12 anni, condannati a risarcirli dal Tribunale di Pavia all’esito di un processo che li avrebbe visti incassare una sentenza a 4 mesi per abuso di mezzi di correzione con pena sospesa. Figli picchiati e frustati per i brutti voti, genitori condannati a risarcirli a Pavia Avrebbero picchiato i Figli di 16 e 12 anni anche con frustate per il loro scarso rendimento scolastico, e sarebbero finiti a processo con l’accusa di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Botte e frustate con un cavo elettrico aiper i: queste le condotte contestate a due, padre e madre di due minori di 16 e 12 anni,dal Tribunale diall’esito di un processo che li avrebbe visti incassare una sentenza a 4 mesi per abuso di mezzi di correzione con pena sospesa.per iAvrebbero picchiato idi 16 e 12 anni anche con frustate per il loro scarso rendimento scolastico, e sarebbero finiti a processo con l’accusa di ...

