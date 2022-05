Eurovision 2022, Gianluca de Il Volo è positivo al Covid: cosa succede adesso (Di mercoledì 11 maggio 2022) Attesissimi sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022, i tre cantanti de Il Volo si trovano ora davanti ad un ostacolo imprevisto. Gianluca, il baritono del gruppo, è infatti risultato positivo al Covid e – a quanto si apprende – avrebbe già saltato le prove per la grande serata. Oltre alla preoccupazione dei fan per la sua salute, ci si chiede che ne sarà dell’esibizione del trio: la Rai sarebbe già alla ricerca di una soluzione. Eurovision: Gianluca de Il Volo positivo Giovedì 12 maggio, in occasione della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, il trio de Il Volo avrebbe dovuto tornare sul palco più importante d’Europa per una performance da brividi. ... Leggi su dilei (Di mercoledì 11 maggio 2022) Attesissimi sul palco dell’Song Contest, i tre cantanti de Ilsi trovano ora davanti ad un ostacolo imprevisto., il baritono del gruppo, è infatti risultatoale – a quanto si apprende – avrebbe già saltato le prove per la grande serata. Oltre alla preoccupazione dei fan per la sua salute, ci si chiede che ne sarà dell’esibizione del trio: la Rai sarebbe già alla ricerca di una soluzione.de IlGiovedì 12 maggio, in occasione della seconda semifinale dell’Song Contest, il trio de Ilavrebbe dovuto tornare sul palco più importante d’Europa per una performance da brividi. ...

