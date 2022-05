Errore su Rai Uno, Giandotti e Daniele sotto accusa: hanno sbagliato tutto (Di mercoledì 11 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Durante due talk show della mattina di Rai Uno c’è stato un Errore clamoroso fatto in diretta tv che non è passato inosservato al pubblico. Ecco che cosa è successo. Tutte le mattine i telespettatori non mancano agli appuntamenti quotidiani con Uno Mattina e Storie Italiane, i talk show che da anni intrattengono il pubblico. Leggi su youmovies (Di mercoledì 11 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Durante due talk show della mattina di Rai Uno c’è stato unclamoroso fatto in diretta tv che non è passato inosservato al pubblico. Ecco che cosa è successo. Tutte le mattine i telespettatori non mancano agli appuntamenti quotidiani con Uno Mattina e Storie Italiane, i talk show che da anni intrattengono il pubblico.

Advertising

fattoquotidiano : 'CENSURA DI STATO' “Cancellare #Cartabianca sarebbe un grave errore. Non ne capisco i motivi. Per gli ospiti che in… - freeunderscore : @SuadSemua Sono molto d’accordo con te. E come si è sbrigato l’inviato su Rai_niUS a dire che era un’operazione del… - ale5stelle1 : RT @fattoquotidiano: 'CENSURA DI STATO' “Cancellare #Cartabianca sarebbe un grave errore. Non ne capisco i motivi. Per gli ospiti che invit… - effeminuscola : Oggi il cervello modalità tentativo Rai Play 'Ops c'è stato un errore riprova più tardi'. - Dim85395507M : RT @fattoquotidiano: 'CENSURA DI STATO' “Cancellare #Cartabianca sarebbe un grave errore. Non ne capisco i motivi. Per gli ospiti che invit… -