È stata presentata la prima denuncia formale per le presunte molestie da parte degli Alpini all’adunata di Rimini (Di mercoledì 11 maggio 2022) Martedì pomeriggio una donna ha presentato ai carabinieri di Rimini la prima denuncia formale per le presunte molestie subite nel corso dell’adunata degli Alpini dello scorso fine settimana. La donna, di 26 anni, ha raccontato ai carabinieri che sabato pomeriggio Leggi su ilpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Martedì pomeriggio una donna ha presentato ai carabinieri dilaper lesubite nel corso dell’adunatadello scorso fine settimana. La donna, di 26 anni, ha raccontato ai carabinieri che sabato pomeriggio

