Draghi a Washington per il vertice con Biden, tra i temi: guerra in Ucraina, rinnovabili e crisi alimentare (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi si trova a Washington dove, dalla giornata di martedì, sono in corso incontri con il Presidente degli Stati Uniti Biden. I due stanno affrontando diversi temi, non solo la guerra in Ucraina ma anche punti correlati quali il tema degli approvvigionamenti, delle riserve di grano, della pace… Il punto della situazione in conferenza stampa. Draghi commenta il viaggio negli Stati Uniti per il vertice con Biden "Accoglienza veramente splendida. L'incontro di ieri con il Presidente Biden è andato bene", inizia così il Presidente del Consiglio Mario Draghi parlando del vertice tenuto con Biden nelle scorse.

