Disastri naturali e umani | convegno IDMA all’Aeronautica Militare di Pozzuoli

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il 13 maggio 2022 presso l’Aeronauticadi, si svolgerà undagli importanti contenuti scientifici. La convention è organizzata dalla– International Disaster Medicine Association. Il presidente ed organizzatore, professore Giuseppe Noschese, spiega: “Abbiamo circa 600 iscritti tra cui ufficiali medici della Navy di Gricignano e della base NATO di Lago Patria. Sarà un un’evento di grande importanza si parlerà di gestione dei pazienti politraumatizzati in caso dio causati dall’uomo. Per sviluppare una visione comune tra militari e civili impegnati in ambienti ostili”L’Associazione Internazionale della Medicina dei) è una entità con spiccata vocazione didattico-formativa nell’ambito delle ...