Bce, Lagarde detta i tempi per il rialzo dei tassi:?21 luglio la data più probabile (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lagarde preannuncia un rialzo dei tassi poche settimane dopo la fine degli acquisti di titoli a inizio luglio Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 11 maggio 2022)preannuncia undeipoche settimane dopo la fine degli acquisti di titoli a inizio

Advertising

studiomarzocchi : Ultima Ora: Lagarde (Bce): rialzo dei tassi già a luglio. E il rendimento dei Bot torna positivo #economia #italia… - Riparte_Italia : Christine Lagarde (presidente BCE): «Possiamo alzare i tassi poche settimane dopo lo stop al Quantitative Easing» - NotizieTg : Inflazione,Lagarde: agire per stabilità 11.43 'Con l'inflazione che resterà probabilmente alta per un certo perio… - maxmellone : La presidente della #Bce Christine Lagarde apre alla possibilità di un primo rialzo dei tassi d'interesse nell'area… - InvestireDaZero : Bce, Lagarde consolida aspettative per prossimo rialzo tassi - -