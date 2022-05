Alex Belli pronto ad entrare nel cast di un noto programma di Rai 1: dove probabilmente lo rivedremo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tale e Quale Show scalda i motori, sembra infatti che siano iniziati i casting per individuare i volti famosi da mettere alla prova con canto e imitazioni. LEGGI ANCHE : — Lulù Selassiè sbarca su Rai 1? La sorella Jessica in cerca di un insegnante di canto: dove probabilmente la vedremo Secondo SuperGuida Tv, lo staff del noto programma targato RAI e capitanato da Carlo Conti, avrebbe già fatto alcuni casting e provato a individuare la rosa di vip da includere nella prossima edizione del fortunato game show. Tale e Quale Show: è il turno di Alex Belli? Tra questi è spuntato il nome di Alex Belli, reduce dalla sua chiacchierata partecipazione al GF Vip 6. L’attore avrebbe già effettuato un primo provino. ... Leggi su funweek (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tale e Quale Show scalda i motori, sembra infatti che siano iniziati iing per individuare i volti famosi da mettere alla prova con canto e imitazioni. LEGGI ANCHE : — Lulù Selassiè sbarca su Rai 1? La sorella Jessica in cerca di un insegnante di canto:la vedremo Secondo SuperGuida Tv, lo staff deltargato RAI e capitanato da Carlo Conti, avrebbe già fatto alcuniing e provato a individuare la rosa di vip da includere nella prossima edizione del fortunato game show. Tale e Quale Show: è il turno di? Tra questi è spuntato il nome di, reduce dalla sua chiacchierata partecipazione al GF Vip 6. L’attore avrebbe già effettuato un primo provino. ...

Advertising

betta99vivaldi : RT @Evelin05508022: Ma quanto sono belli Alex e Albe? Una tenerezza assurda ?? #amici21 #alex #albe - scetticosutodo : Il momento più alto per me ieri è stato far conoscere Alex belli agli spagnoli ?????? - Ilbimbodisole1 : Vabbè posso dire tutto bellissimo GIULIA SALEMI CHE MOSTRA LA FOTO BARU E JESSICA CHI MAGAZINE CHE FA IL VIDEO M… - Ludo_Vi_Ca : stavo pensando che mi sto annoiando e che sarebbe bello un incontro con Alex belli e Mirko ganci così da spammare t… - Ludo_Vi_Ca : @chiara_sciuto Chiamiamo Alex belli per un conforto? Sì. -