Una duchessa glam: complimenti alla sua stylist. (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo undici anni di matrimonio, Kate Middleton fa faville. Anche, presumiamo con il principe William, ma soprattutto in fatto di moda. Il Kate effect continua a farsi sentire: l’abito verde foresta indossato al Queen Elizabeth II Award for British Design all’inizio di maggio ha fatto alzare le ricerche per il look. Sia ore prima che apparisse, sia dopo quando sorrideva davanti ai flash dei fotografi. Lo rivela il quotidiano Women Wear Daily. Leggi anche › Il royal look del giorno. Il tailleur anni 40 di Kate Middleton a un impegno con la principessa Anna › Cercasi sosia di Kate Middleton: Netflix avvia il casting per “The Crown 6” › Il royal look del giorno. ... Leggi su iodonna (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo undici anni di matrimonio, Kate Middleton fa faville. Anche, presumiamo con il principe William, ma soprattutto in fatto di moda. Il Kate effect continua a farsi sentire: l’abito verde foresta indossato al Queen Elizabeth II Award for British Design all’inizio di maggio ha fatto alzare le ricerche per il look. Sia ore prima che apparisse, sia dopo quando sorrideva davanti ai flash dei fotografi. Lo rivela il quotidiano Women Wear Daily. Leggi anche › Il royal look del giorno. Il tailleur anni 40 di Kate Middleton a un impegno con la principessa Anna › Cercasi sosia di Kate Middleton: Netflix avvia il casting per “The Crown 6” › Il royal look del giorno. ...

Advertising

libertfly : Vorreste lavorare per Kate Middleton? La duchessa cerca una nuova assistente! Ecco come candidarsi - Ale18727291 : @calabraducia @DgSilvia @_fede_rica_p Francy in quella circostanza più che duchessa sei stata una SIGNORA io 'me la… - ___livia95___ : Apparentemente, la duchessa ha sviluppato una certa reputazione a scuola, ed è stata persino soprannominata 'Kate M… - ___livia95___ : Tuttavia, ai suoi tempi pre-reali, la duchessa di Cambridge aveva alcuni soprannomi che facevano alzare le sopracci… - ___livia95___ : Bene, si scopre, la duchessa non è troppo entusiasta del suo soprannome informale. In effetti, come riportato da Ex… -