Ultime mercato Napoli: proposto un nuovo talento argentino

Fabian Ruiz è sempre più al centro delle ultime voci di mercato in casa Napoli. Il futuro del numero 8 inciderà sicuramente sul prossimo mercato azzurro; con la sua cessione gli azzurri avrebbero la disponibilità di poter agire con più determinazione sul mercato.

Nel caso in cui lo spagnolo dovesse essere ceduto, il Napoli avrà l'esigenza di sostituirlo. Via Fabian? Spunta un nuovo nome. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com nelle ultime settimane è stato proposto al Napoli un talento argentino. Si tratta di Giuliano Galoppo, mezz'ala classe '99, di proprietà del Banfield.

