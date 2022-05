Sciame sismico nel Fiorentino | l' esperto | «Potrebbe durare ancora per settimane»

Advertising

infoitinterno : Scosse all’alba, il Chianti trema ancora Il geologo: 'Ora è sciame sismico' - bizcommunityit : Terremoto Firenze, il geologo Casagli: 'Nuove scosse? E' possibile causa sciame sismico' - iltirreno : ?? All’alba di oggi una scossa di 3.3 sempre nella zona del Chianti. Popolazione preoccupata, parla il direttore del… - infoitinterno : L'INTERVISTA / Dal terremoto 'dimenticato' del 1959 allo sciame sismico che stiamo vivendo - GazzChianti : ?? CHIANTI FIORENTINO - Sciame sismico: l’analisi del Laboratorio Geofisica Sperimentale. 'Non è possibile fare prev… -

... come affermato dal presidente regionale Eugenio Giani: "Stiamo monitorando costantemente lo, nella giornata di ieri ci sono state circa 40 scosse di lieve entità". Aggiornamento ore ...Leggi anche > Terremoto a Firenze, nuovo: attimi di paura all'alba per una scossa 3.3 L'iniziativa nasce dall' esigenza di creare uno spazio in cui le parole d'ordine siano cultura ...“In quell’area ci fu uno sciame sismico che iniziò il 19 dicembre 2014 e che si protrasse per i primi giorni del 2015 Dopo la forte scossa magnitudo 3.7 del 3 maggio scorso, se ne sono registrate ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è avvenuta nella zona del comune di Impruneta alle 5:51 di questa mattina, ad una profondità di 9 km ...