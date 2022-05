Roma, Totti: “Sarò a Tirana per la finale. Arbitri? Se neanche il Var aiuta gli arbitri…” (Di martedì 10 maggio 2022) ”Roma? Era tantissimo che non facevano una finale di coppa e per noi è fondamentale alzare un trofeo. Andremo a Tirana vogliosi e combattenti fino alla fine. Anche io a Tirana? Si, ci Sarò”. Lo ha detto l’ex capitano della Roma Francesco Totti a margine della presentazione della finale di Coppa Italia fra Inter e Juventus dell’11 maggio allo stadio Olimpico di Roma, annunciando la sua presenza a Tirana per la finale di Conference League tra i giallorossi e il Feyenoord. ”Mourinho si è lamentato degli Arbitri? Quello che abbiamo visto ieri è stato uno dei tanti episodi a sfavore. Non stiamo qua a recriminare ma se il Var non aiuta gli Arbitri credo ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) ”? Era tantissimo che non facevano unadi coppa e per noi è fondamentale alzare un trofeo. Andremo avogliosi e combattenti fino alla fine. Anche io a? Si, ci”. Lo ha detto l’ex capitano dellaFrancescoa margine della presentazione delladi Coppa Italia fra Inter e Juventus dell’11 maggio allo stadio Olimpico di, annunciando la sua presenza aper ladi Conference League tra i giallorossi e il Feyenoord. ”Mourinho si è lamentato degli? Quello che abbiamo visto ieri è stato uno dei tanti episodi a sfavore. Non stiamo qua a recriminare ma se il Var nonglicredo ...

