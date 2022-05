Rai1 accorcia due programmi vincenti. Perché

Leggi su tvzoom

(Di martedì 10 maggio 2022) Il Paradiso delle Signore ha avuto una media stagionale di 2 milioni di telespettatori È sempre presente nelle vicende Rai il rischio di investire inche vanno male e di demolireche vanno bene. Sicuramente, molto spesso è fatto in buona fede da direttori che hanno le proprie idee e si sentono di portarle avanti. Altre volte, invece, è dovuto alle dinamiche della Politica. Oppure, caso peggiore, per favorire o meno il produttore di turno. Il tutto in un contesto dove stanno arrivando i direttori di genere, che renderanno ancora più confusa la valutazione del loro operato: secresce, sarà per merito del pomeriggio o della sera? Delle news o magari dello sport,quella settimana c’era la partita della Nazionale? Duesacrificati Quello che pare decisamente ...