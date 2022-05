Pensioni INPS, chi non riceverà la quattordicesima a luglio (Di martedì 10 maggio 2022) A luglio prossimo verranno erogati le quattordicesime per le Pensioni ma non tutti i pensionati la percepiranno. Vediamo chi è escluso Archiviata la riscossione delle Pensioni nel mese di maggio, ora l’appuntamento è per i primi giorni di giugno. Già dal mese corrente, il rateo mensile non è stato più erogato anticipatamente, negli ultimi giorni L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 10 maggio 2022) Aprossimo verranno erogati le quattordicesime per lema non tutti i pensionati la percepiranno. Vediamo chi è escluso Archiviata la riscossione dellenel mese di maggio, ora l’appuntamento è per i primi giorni di giugno. Già dal mese corrente, il rateo mensile non è stato più erogato anticipatamente, negli ultimi giorni L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni giugno 2022, non sono in anticipo a giugno 2022, l’INPS lo… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Riforma pensioni 2022/ Le procedure già attive per il passaggio Inpgi all'In… - il_detenuto : @Corriere e quelli poveri immigrati derubati dallo stato nel vostro paese di merda nessuno vuole restituigli i loro… - il_detenuto : @GDF e per quella grande truffa che il vostro protettissimo psiconano ha fatto nel 2002 ai danni degli innoscenti i… - il_detenuto : @ilgiornale #biden puoi dire a quelli mafiosi di restituire agli immigrati i risparmi pensioni che quelli immigrati… -