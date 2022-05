(Di martedì 10 maggio 2022)sono i messaggi del pittoreche trasmette con i suoinaif, rappresentando in maniera il più possibile semplificata, paesaggi fantastici e uccelli da favola incuriosendo bambini e affascinando allo stesso tempo adulti di ogni età. Un ritorno all’amore universale dove dobbiamo tornare a stupirci non manipolando la. Un inno alla vita , la favola bella. Sono queste le parole di presentazione del critico d’arte Giampaolo Trotta alla inaugurazione della mostra che si è aperta oggi a Casa Cultura Santa Caterina. Presenti l’assessore alla cultura Rosanna Giannetto che ha portato i saluti del sindaco Alberto Arcidiacono e a nome di tutta l’amministrazione, ha ringraziato l’artista per le sue splendide opere espressione di ...

StefanoMorand13 : @andreasso1951 Va che pace. Che beatitudine. Che avete capito: @gualtierieurope lo fa ispirato dall'animalismo e dalla pace con la Natura. - YlJutSGmVQ0AiPU : RT @NosyVentrix: Il suono più bello che c'è. ?? #mare #sea #mediterranean #mediterraneo #marmediterraneo #mediterraneansea #blu #harmony #ar… - zazoomblog : A Monreale la mostra del pittore Cristian Tschierske: pace natura e favole - #Monreale #mostra #pittore #Cristian - infoitinterno : A Monreale la mostra del pittore Cristian Tschierske: pace, natura e favole - PoggiVeru : RT @auroraabbate1: Lasciamoci contagiare dalla natura e ritroviamo la pace .Buona giornata a tutti?? -

filodirettomonreale.it

Fra l'altro, lastessa della Confederazione è incompatibile con gli scopi che FdI dichiara ...esistono degli interessi e l'interesse delle minoranze non può che andare nella direzione della...... 'Le forze dellaerano con l'Ucraina' Guerra Ucraina - Russia, missili e 'morti' su Kiev ... Se si è consapevoli di questo non si può non essere anche consapevoli del fatto che laè una ... Pace, natura, favole nei dipinti di Cristian Tschierske Ecco i 20 hotel sul lago migliori. Per un fine settimana tra bellezza, natura e relax. I grandi classici e le new entry. Anche vicino alle città ...Per alcuni sarà un ritorno, mentre per altri si tratterà di una prima volta in assoluto in un luogo così profondamente immerso nella natura, che favorisce l ... e collettivo sarà la ricerca della pace ...