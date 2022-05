Napoli, Fabian Ruiz a cena con de Laurentiis: Novità sul futuro (Di martedì 10 maggio 2022) Fabian Ruiz a cena con De Laurentiis all’Hotel Britannique di Napoli probabile che si sia parlato anche del rinnovo del centrocampista. De Laurentiis e Fabian Ruiz a cena insieme. Lo spagnolo, in gol a Torino, è in scadenza nel 2023, non ha ancora rinnovato e potrebbe partire. Fabian piace in Spagna, De Laurentiis valuterà ogni proposta senza fretta ricordando a eventuali corteggiatori che non ci saranno saldi. Solo alle proprie condizioni, nel caso, si procederà verso il divorzio. Il Napoli vuole evitare che si torni a rivivere casi come quello di Milik all’avvicinarsi della fine del contratto. La rete al Torino, la settima in campionato, certifica il suo valore, è amplificata dalle ... Leggi su napolipiu (Di martedì 10 maggio 2022)con Deall’Hotel Britannique diprobabile che si sia parlato anche del rinnovo del centrocampista. Deinsieme. Lo spagnolo, in gol a Torino, è in scadenza nel 2023, non ha ancora rinnovato e potrebbe partire.piace in Spagna, Devaluterà ogni proposta senza fretta ricordando a eventuali corteggiatori che non ci saranno saldi. Solo alle proprie condizioni, nel caso, si procederà verso il divorzio. Ilvuole evitare che si torni a rivivere casi come quello di Milik all’avvicinarsi della fine del contratto. La rete al Torino, la settima in campionato, certifica il suo valore, è amplificata dalle ...

