Molestie alpini | una ragazza ha presentato denuncia La receptionist di un hotel | «Mi hanno chiesto di fare la doccia con loro»

(Di martedì 10 maggio 2022) Unadi 26 anni ha, nel pomeriggio, unaai carabinieri di Rimini per lericevute durante l'adunata degli. In compagnia di un'amica (che ha...

Advertising

stanzaselvaggia : Più di cento donne, alcune giovanissime, hanno testimoniato di aver subito molestie da parte di partecipanti all’ad… - lauraboldrini : Gravissimo quanto sta emergendo sul raduno degli #Alpini. Centinaia di donne che denunciano molestie di vario gene… - ilpost : Ci sono state di nuovo decine di denunce di molestie all’adunata degli Alpini - gretamanera : RT @TizianaFerrario: metti 500 mila uomini insieme dagli da bere e le molestie di ALCUNI alle donne sono assicurate. Gli ALTRI fanno finta… - LPaccarie : RT @EdoardoBuffoni: Il racconto di una receptionist di Rimini: gli alpini volevano portarmi nella doccia, mi hanno baciato. Non denuncio: h… -

'Le oltre 100 denunce dida parte di donne e ragazze durante il raduno deglia Rimini non vanno derubricate con il solito 'raptus' del maschio. Non esiste alcun 'richiamo della foresta' o alcun riferimento ...'Raduno deglia Rimini. Per 3 giorni manate,, ammiccamenti, urla volgari. Più di cento segnalazioni di. Nessuna giustificazione. Perchè anche solo dire che si comportano da branco, sembra ...APPROFONDIMENTI RIMINI Alpini a Rimini, oltre 150 segnalazioni di molestie:. «Mi hanno chiesto di fare la doccia con loro», la denuncia di una dipendente di hotel. Una nuova testimonianza da Rimini, u ...Una ragazza si è presentata alla caserma dei carabinieri di Rimini e ha messo nero su bianco il racconto delle ripetute molestie subìte da un gruppo di partecipanti al raduno nazionale degli alpini.