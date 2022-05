Marc Marquez spaventa i tifosi: “Vale la pena continuare a correre?” (Di martedì 10 maggio 2022) Riflessioni, giustificate, per il prossimo futuro. Marc Marquez, pluricampione del mondo a due ruote della MotoGP ed attuale centauro di Honda, non ha nascosto i dubbi su un suo possibile addio al mondo delle due ruote dopo i diversi infortuni. Lo spagnolo ha rivelato che gli capita, ogni tanto, di pensare se valga la pena continuare a correre. Le parole di Marc Marquez: “Per adesso la risposta è sempre stata affermativa, ma corro molti rischi…” “Ogni tanto mi chiedo se valga la pena continuare a correre. Finora la mia risposta è sempre stata affermativa. So di correre molti rischi, ma è così che ho vinto otto titoli mondiali – ha detto Marc Marquez di Honda ai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Riflessioni, giustificate, per il prossimo futuro., pluricampione del mondo a due ruote della MotoGP ed attuale centauro di Honda, non ha nascosto i dubbi su un suo possibile addio al mondo delle due ruote dopo i diversi infortuni. Lo spagnolo ha rivelato che gli capita, ogni tanto, di pensare se valga la. Le parole di: “Per adesso la risposta è sempre stata affermativa, ma corro molti rischi…” “Ogni tanto mi chiedo se valga la. Finora la mia risposta è sempre stata affermativa. So dimolti rischi, ma è così che ho vinto otto titoli mondiali – ha dettodi Honda ai ...

