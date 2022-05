Lozano contro familiari e amici: «Le comunicazioni sulla mia carriera valide se le faccio io o i miei agenti» (Di martedì 10 maggio 2022) «In relazione ad alcune voci ed interviste a terzi che circolano su internet, ritengo opportuno chiarire che qualsiasi comunicazione sulla mia carriera e sul mio futuro è valida solo quando proviene dalla mia voce e/o da quella dei miei agenti» L’attaccante del Napoli Hirving Lozano reagisce stizzito ad alcune dichiarazioni (probabilmente dei suoi familiari) circolate nelle scorse settimane e nei scorsi giorni sul suo presente e sul suo futuro. Lo fa tramite un lungo post su Instagram. «Gli argomenti relativi alle mie attività professionali vengono discussi solo all’interno di una cerchia molto ristretta di collaboratori, familiari e amici non partecipano. Nessuno, quindi, è a conoscenza di piani, impegni e attività; qualsiasi commento in merito è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 10 maggio 2022) «In relazione ad alcune voci ed interviste a terzi che circolano su internet, ritengo opportuno chiarire che qualsiasi comunicazionemiae sul mio futuro è valida solo quando proviene dalla mia voce e/o da quella dei» L’attaccante del Napoli Hirvingreagisce stizzito ad alcune dichiarazioni (probabilmente dei suoi) circolate nelle scorse settimane e nei scorsi giorni sul suo presente e sul suo futuro. Lo fa tramite un lungo post su Instagram. «Gli argomenti relativi alle mie attività professionali vengono discussi solo all’interno di una cerchia molto ristretta di collaboratori,non partecipano. Nessuno, quindi, è a conoscenza di piani, impegni e attività; qualsiasi commento in merito è ...

