LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: primo test per gli scalatori sull’Etna (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 12.12 Sull’arrivo di oggi ci sarà con ogni probabilità in palio anche la Maglia Rosa, che dovrebbe essere svestita da Mathieu Van der Poel. La maglia bianca è sulle spalle dell’azzurro Matteo Sobrero. Quella azzurra è indossata dal tedesco Rick Zabel mentre la ciclamino sarà vestita dall’eritreo Biniam Girmay. 12.09 Tanti gli uomini attesi in questa prima tappa di montagna. Dal “padrone di casa” Vincenzo Nibali al già vincitore in questo Giro Simon Yates, passando per Richard Carapaz, Romain Bardet e tanti altri. 12.06 Dopo la tre giorni ungherese e il giorno di riposo, da Avola verranno percorsi i primi km di questo Giro in territorio italiano. La strada ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE12.12 Sull’arrivo dici sarà con ogni probabilità in palio anche la Maglia Rosa, che dovrebbe essere svestita da Mathieu Van der Poel. La maglia bianca è sulle spalle dell’azzurro Matteo Sobrero. Quella azzurra è indossata dal tedesco Rick Zabel mentre la ciclamino sarà vestita dall’eritreo Biniam Girmay. 12.09 Tanti gli uomini attesi in questa primadi montagna. Dal “padrone di casa” Vincenzo Nibali al già vincitore in questoSimon Yates, passando per Richard Carapaz, Romain Bardet e tanti altri. 12.06 Dopo la tre giorni ungherese e il giorno di riposo, da Avola verranno percorsi i primi km di questoin territorio italiano. La strada ...

