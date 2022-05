League of Legends, il pro-player Biofrost fa coming out e chiede una maggiore inclusione negli eSport (Di martedì 10 maggio 2022) Biofrost, il giocatore di League of Legends e membro di uno dei team più forti, Dignitas, ha fatto coming out e si è dichiarato omosessuale. Il giocatore ha fatto l’annuncio su Twitter dove ha anche chiesto una maggiore inclusione nei giochi e negli eSport dove, a suo parere, le persone omosessuali non vengono considerate al pari delle altre e sono oggetto di insulti. League of Legends, il coming out di Biofrost Nel lungo post su Twitter, Biofrost ha rivelato la sua vita familiare omofoba e sessista fin da bambino dove è stato costantemente vittima di bullismo a scuola. Le cose non sono migliorate molto quando è entrato negli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022), il giocatore diofe membro di uno dei team più forti, Dignitas, ha fattoout e si è dichiarato omosessuale. Il giocatore ha fatto l’annuncio su Twitter dove ha anche chiesto unanei giochi edove, a suo parere, le persone omosessuali non vengono considerate al pari delle altre e sono oggetto di insulti.of, ilout diNel lungo post su Twitter,ha rivelato la sua vita familiare omofoba e sessista fin da bambino dove è stato costantemente vittima di bullismo a scuola. Le cose non sono migliorate molto quando è entrato...

