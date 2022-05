Elena Bonetti rompe il silenzio su Elisabetta Franchi: «Non voglio più sentire discorsi del genere» (Di martedì 10 maggio 2022) Elena Bonetti rompe il silenzio su Elisabetta Franchi e le donne al lavoro solo a 40 anni. La ministra delle pari opportunità era presente all’evento organizzato dal Foglio e da Pwc in cui l’imprenditrice e titolare dell’omonima casa di moda ha sostenuto che assumere 40enni è il solo modo per evitare in sostanza danni economici, perché a quell’età le donne «sono già sposate, hanno già avuto figlie o si sono già separate». Oggi in un’intervista a Repubblica replica prima di tutto parlando di «frasi forti, che hanno evidenziato criticità e discriminazioni, e mettono in luce anche reali difficoltà delle aziende nei confronti del lavoro femminile e della maternità. Alle quali ho risposto spiegando quali misure concrete, a cominciare dal Family act, il governo ha messo in campo proprio ... Leggi su open.online (Di martedì 10 maggio 2022)ilsue le donne al lavoro solo a 40 anni. La ministra delle pari opportunità era presente all’evento organizzato dal Foglio e da Pwc in cui l’imprenditrice e titolare dell’omonima casa di moda ha sostenuto che assumere 40enni è il solo modo per evitare in sostanza danni economici, perché a quell’età le donne «sono già sposate, hanno già avuto figlie o si sono già separate». Oggi in un’intervista a Repubblica replica prima di tutto parlando di «frasi forti, che hanno evidenziato criticità e discriminazioni, e mettono in luce anche reali difficoltà delle aziende nei confronti del lavoro femminile e della maternità. Alle quali ho risposto spiegando quali misure concrete, a cominciare dal Family act, il governo ha messo in campo proprio ...

