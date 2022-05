Donato Giudice: “La città è vuota, servono eventi” (Di martedì 10 maggio 2022) di Monica De Santis “In questa città ecco l’ unica realtà che riesce a muovere gente anche dalla provincia la U.S. Salernitana 1919. Nessuna piazza, nessun evento riesce in questa impresa. Chiediamo al sindaco Vincenzo Napoli e al consigliere Rocco Galdi di pensare ad un Vero Piano traffico, ieri è stato un flop generale su tutti i fronti. Tanti clienti, amici, avventori e famiglie con bambini dopo aver visto la partita allo stadio, hanno disdetto prenotazioni e hanno rinunciato a fare un giro per la città”. E’ questa la nota diffusa ieri, dall’Aisp, l’associazione di commercianti nata durante il lockdown e che vanta tra i suoi iscritti principalmente ristoratori e baristi. Una nota che vuole mettere in evidenza la crisi del commercio in città e non solo come spiega Donato Giudice, vice presidente ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 10 maggio 2022) di Monica De Santis “In questaecco l’ unica realtà che riesce a muovere gente anche dalla provincia la U.S. Salernitana 1919. Nessuna piazza, nessun evento riesce in questa impresa. Chiediamo al sindaco Vincenzo Napoli e al consigliere Rocco Galdi di pensare ad un Vero Piano traffico, ieri è stato un flop generale su tutti i fronti. Tanti clienti, amici, avventori e famiglie con bambini dopo aver visto la partita allo stadio, hanno disdetto prenotazioni e hanno rinunciato a fare un giro per la”. E’ questa la nota diffusa ieri, dall’Aisp, l’associazione di commercianti nata durante il lockdown e che vanta tra i suoi iscritti principalmente ristoratori e baristi. Una nota che vuole mettere in evidenza la crisi del commercio ine non solo come spiega, vice presidente ...

