Covid oggi Fvg | 1 051 contagi e 6 morti | bollettino 10 maggio

(Adnkronos) – Sono 1.051 i nuovi contagi da Covid in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 10 maggio. Si registrano inoltre altri 6 morti. Su 5.013 tamponi molecolari sono stati rilevati 182 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 3,63%. Sono inoltre 5.313 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 869 casi (16,36%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti risultano essere 161. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 50-59 anni (18.36%), seguita dalla 40-49 (16.08%) e dalla 60-69 (12.65%).

