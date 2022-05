"Ci chiamava orsacchiotte". Il prof finisce indagato per molestie

Advertising

NuovoSud : Chiamava le sue studentesse 'orsacchiotte': prof indagato a Lecce - ANTONINORABOTTI : Lecce, 'ci chiamava orsacchiotte': prof indagato per molestie sulle studentesse - Piergiulio58 : Lecce, professore delle superiori indagato per atti osceni e molestie sulle studentesse: 'Ci chiamava orsacchiotte… -

Le due presunte parti lese avrebbero raccontato e poi scritto alla dirigente che il professore le' e si rivolgeva loro con termini particolarmente affettuosi . Nella giornata ...Le giovani avrebbero raccontato e poi scritto alla dirigente che il professore le' e si rivolgeva loro con termini particolarmente affettuosi. Ieri c'è stato l'incidente ...Parole, allusioni, gesti. Attenzioni affettuose per le sue "orsacchiotte", soprannome che un professore in servizio a Lecce avrebbe utilizzato per rivolgersi alle studentesse. Semplici atteggiamenti ...Indagine per molestie nei confronti di un professore in servizio in un istituto superiore della provincia di Lecce. Nei suoi confronti è stato avviato un procedimento disciplinare. L’inchiesta è nata ...