Catanzaro, la squadra scalda i motori per i playoff: oggi test contro il Mantova (Di martedì 10 maggio 2022) Il Catanzaro sta scaldando i motori in vista dei playoff: in programma oggi il test amichevole contro il Mantova Leggi su mediagol (Di martedì 10 maggio 2022) Ilstando iin vista dei: in programmailamichevoleil

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Catanzaro, la squadra scalda i motori per i playoff: oggi test contro il Mantova - Mediagol : Catanzaro, la squadra scalda i motori per i playoff: oggi test contro il Mantova - Gimbo25561186 : #VeronaMilan Verona in versione Catanzaro… ma ce lo aspettavamo.. invece di comprarsi un giocatore si sono comprati la squadra - lupazzottu : RT @MarioFurore: #Gratteri rappresenta una minaccia per le mafie a causa dell’immenso lavoro svolto con la sua squadra a Catanzaro. Un’azio… - sabrinatehilim : RT @MarioFurore: #Gratteri rappresenta una minaccia per le mafie a causa dell’immenso lavoro svolto con la sua squadra a Catanzaro. Un’azio… -