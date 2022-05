(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - "vantus? Nonche rimanga con noi". Così l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni, ai microfoni di Rai Sport. "Mister Dionisi invece resta senza ombra di dubbio, è l'unico sicuro di rimanere -aggiunge-. Abbiamo qualche richiesta per i giocatori, non sarà facile tenere tutti ma vogliamo portare avanti il progetto".

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Carnevali, 'Raspadori alla Juve? Non credo, spero resti con noi' - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Carnevali: 'Dionisi unico sicuro di restare, Raspadori alla Juve? Spero resti' - apetrazzuolo : SASSUOLO - Carnevali: 'Dionisi unico sicuro di restare, Raspadori alla Juve? Spero resti' - napolimagazine : SASSUOLO - Carnevali: 'Dionisi unico sicuro di restare, Raspadori alla Juve? Spero resti' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Carnevali: 'Raspadori alla Juve? Non credo, spero resti' #calciomercato -

Il Sannio Quotidiano

... che è stata un'occasione significativa per far ritrovare alcune delle personalità più importanti delitaliano. Dall'ad De Siervo ai vari, Lotito, Marotta, Agnelli e Gravina. E ora ..., successivamente, è stato intervistato anche dai microfoni di Rai Sport nel corso del programmaTotale : 'Raspadori va alla Juventus Non credo, spero che rimanga con noi' . ... Calcio: Carnevali, 'Raspadori alla Juve Non credo, spero resti con noi' Adnkronos) - "Raspadori va alla Juventus Non credo, spero che rimanga con noi". Così l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, ai microfoni di Rai Sport. "Mister Dionisi invece resta ...Ebbene sì, perché Giovanni Carnevali, dg del Sassuolo, parlando a Rai Sport durante la trasmissione Calcio Totale, ha detto: “Raspadori va alla Juventus Non credo, spero che rimanga con noi“. Se si ...