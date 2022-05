Britney Spears senza freni, pubblica 12 foto completamente nuda. I fan preoccupati: ”Aiutatela, è chiaramente instabile” (Di martedì 10 maggio 2022) Con la fine della conservatorship durata 13 anni, che le proibiva anche l’utilizzo dei social media, Britney Spears ha ripreso in mano la sua vita. Instagram è diventato lo strumento attraverso cui si lascia andare a lunghi sfoghi contro la famiglia, ma anche quello a cui affida le news più belle della sua vita, come il fidanzamento con Sam Asghari e la nuova gravidanza. Nelle ultime ore, tuttavia, alcuni scatti hanno lasciato i fan di tutto il mondo a bocca aperta. La popstar ha postato, infatti, ben 12 immagini di nudo integrale, con solo l’emoji di un cuoricino a coprire le parti intime. Non è la prima occasione in cui la Spears si mostra senza veli: la cantante ha sempre dichiarato apertamente di avere un bel rapporto con il suo corpo. Questa volta, però, le tante immagini senza vestiti, ripetute a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Con la fine della conservatorship durata 13 anni, che le proibiva anche l’utilizzo dei social media,ha ripreso in mano la sua vita. Instagram è diventato lo strumento attraverso cui si lascia andare a lunghi sfoghi contro la famiglia, ma anche quello a cui affida le news più belle della sua vita, come il fidanzamento con Sam Asghari e la nuova gravidanza. Nelle ultime ore, tuttavia, alcuni scatti hanno lasciato i fan di tutto il mondo a bocca aperta. La popstar ha postato, infatti, ben 12 immagini di nudo integrale, con solo l’emoji di un cuoricino a coprire le parti intime. Non è la prima occasione in cui lasi mostraveli: la cantante ha sempre dichiarato apertamente di avere un bel rapporto con il suo corpo. Questa volta, però, le tante immaginivestiti, ripetute a ...

