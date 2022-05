Brave and Beautiful, anticipazioni dal 14 al 20 maggio 2022: Cesur è in fuga! (Di martedì 10 maggio 2022) Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 14 al 20 maggio 2022 ci svelano che, subito dopo che la famiglia Korludag ha appreso della morte di Salih, Cesur si trova in stato di fermo. Nel timore di essere arrestato l’uomo decide di fuggire, ma i suoi piani falliscono. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà. Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 14 al 20 maggio 2022 Il procuratore riesce a catturare Cesur, aiutato da Sühan. La giovane ha davvero voltato le spalle all’Alemdaro?lu? Presto scopriamo che non è così: la giovane fa un accordo segreto con Rifat che fa da esca per la polizia, e raggiunge l’ex marito nel luogo in cui lui si nasconde. Come può riuscire a ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 10 maggio 2022) Leitaliane dianddal 14 al 20ci svelano che, subito dopo che la famiglia Korludag ha appreso della morte di Salih,si trova in stato di fermo. Nel timore di essere arrestato l’uomo decide di fuggire, ma i suoi piani falliscono. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.andtrama puntate dal 14 al 20Il procuratore riesce a catturare, aiutato da Sühan. La giovane ha davvero voltato le spalle all’Alemdaro?lu? Presto scopriamo che non è così: la giovane fa un accordo segreto con Rifat che fa da esca per la polizia, e raggiunge l’ex marito nel luogo in cui lui si nasconde. Come può riuscire a ...

