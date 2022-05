Benedict Cumberbatch è di nuovo Doctor Strange: “I sogni sono il nostro Multiverso” (Di martedì 10 maggio 2022) La video intervista a Benedict Cumberbatch, che torna a indossare il mantello di Steven Strange in Doctor Strange nel Multiverso della follia, diretto da Sam Raimi. Prima ha girato Il potere del cane di Jane Campion, premiata con l'Oscar alla migliore regia, in Nuova Zelanda, poi Spider-Man: No Way Home e infine Doctor Strange nel Multiverso della follia: Benedict Cumberbatch ha rischiato davvero di perdersi in tutte queste realtà diverse. E forse questa frenesia lavorativa ha fatto bene alla sua interpretazione nel nuovo film Marvel, nelle sale italiane dal 4 maggio. Diretto da Sam Raimi, finalmente di nuovo dietro la macchina da presa a nove anni di distanza da Il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 10 maggio 2022) La video intervista a, che torna a indossare il mantello di Steveninneldella follia, diretto da Sam Raimi. Prima ha girato Il potere del cane di Jane Campion, premiata con l'Oscar alla migliore regia, in Nuova Zelanda, poi Spider-Man: No Way Home e infineneldella follia:ha rischiato davvero di perdersi in tutte queste realtà diverse. E forse questa frenesia lavorativa ha fatto bene alla sua interpretazione nelfilm Marvel, nelle sale italiane dal 4 maggio. Diretto da Sam Raimi, finalmente didietro la macchina da presa a nove anni di distanza da Il ...

