Alloggi dei Carabinieri occupati da un Magistrato. Zetti (Nsc): “Militari non sanno dove andare” (Di martedì 10 maggio 2022) “Da diversi anni a Firenze i Carabinieri non possono usufruire dei locali di una foresteria dell’Arma (Legione Toscana) perché questa è occupata da un Magistrato”.Lo segnala Massimiliano Zetti, Segretario Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri (Nsc) secondo cui non poter disporre di questo Alloggio “appare oramai ingiustificabile atteso che dovrebbe farsi carico lo Stato di idoneo Alloggiamento per talune personalità, avvalendosi eventualmente dell’impiego del personale dell’Esercito di Strade Sicure per l’eventuale vigilanza. Ad essere penalizzato ne risulta il benessere del personale. Infatti – spiega Zetti – le foresterie dell’Arma dei Carabinieri svolgono la funzione di organismo di protezione sociale e spesso sono utilizzate dai colleghi ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 10 maggio 2022) “Da diversi anni a Firenze inon possono usufruire dei locali di una foresteria dell’Arma (Legione Toscana) perché questa è occupata da un”.Lo segnala Massimiliano, Segretario Generale del Nuovo Sindacato(Nsc) secondo cui non poter disporre di questoo “appare oramai ingiustificabile atteso che dovrebbe farsi carico lo Stato di idoneoamento per talune personalità, avvalendosi eventualmente dell’impiego del personale dell’Esercito di Strade Sicure per l’eventuale vigilanza. Ad essere penalizzato ne risulta il benessere del personale. Infatti – spiega– le foresterie dell’Arma deisvolgono la funzione di organismo di protezione sociale e spesso sono utilizzate dai colleghi ...

Advertising

forzearmatenews : Alloggi dei Carabinieri occupati da un Magistrato. Zetti (Nsc): 'Militari non sanno dove andare'… - martinagentil9 : RT @fillypollinzi: 'Prima che arrivasse Jorit qui la gente si fermava solo ai posti di blocco.' È il pezzetto di una conversazione avuta… - MiTomorrow : Serviranno per la manutenzione dei vecchi alloggi e la costruzione di nuove unità abitative ? - fillypollinzi : 'Prima che arrivasse Jorit qui la gente si fermava solo ai posti di blocco.' È il pezzetto di una conversazione a… - notizieroma24 : 'Questa mattina la Giunta regionale ha approvato la delibera per la riprogrammazione dei fondi destinati all’Ater d… -