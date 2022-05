Walter De Benedetto ha combattuto e ha pagato con il suo corpo. Non ci daremo per vinti (Di lunedì 9 maggio 2022) La prima volta che ho incontrato Walter De Benedetto a casa sua non era per la questione cannabis. Walter, colpito all’irreversibilità dell’artrite reumatoide, voleva essere libero di decidere sul suo fine vita. Da subito, decise di non subire privatamente i soprusi legali e gli ostacoli burocratici. Si recò pubblicamente in comune a Arezzo a depositare il proprio testamento biologico, consentendo così a tanti cittadini di conoscere un proprio diritto del quale nessuno parla. Poi però Walter ha deciso di voler combattere ancora, e ha trasferito la stessa caparbietà e lo stesso metodo sulla questione che l’aveva colpito direttamente con il processo a suo carico per la coltivazione di cannabis a scopo terapeutico. Walter De Benedetto è morto. La prima volta mi parlava del suo fine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) La prima volta che ho incontratoDea casa sua non era per la questione cannabis., colpito all’irreversibilità dell’artrite reumatoide, voleva essere libero di decidere sul suo fine vita. Da subito, decise di non subire privatamente i soprusi legali e gli ostacoli burocratici. Si recò pubblicamente in comune a Arezzo a depositare il proprio testamento biologico, consentendo così a tanti cittadini di conoscere un proprio diritto del quale nessuno parla. Poi peròha deciso di voler combattere ancora, e ha trasferito la stessa caparbietà e lo stesso metodo sulla questione che l’aveva colpito direttamente con il processo a suo carico per la coltivazione di cannabis a scopo terapeutico.Deè morto. La prima volta mi parlava del suo fine ...

