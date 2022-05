Varriale a processo per stalking, la ex conferma le accuse: 'Aveva atteggiamento controllante' (Di lunedì 9 maggio 2022) Ha confermato le accuse la donna che lo scorso agosto ha denunciato il giornalista televisivo ed ex vicedirettore di Raisport Enrico Varriale finito a processo per stalking e lesioni davanti al ... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022) Hato lela donna che lo scorso agosto ha denunciato il giornalista televisivo ed ex vicedirettore di Raisport Enricofinito apere lesioni davanti al ...

Advertising

leggoit : Varriale a processo per stalking, la ex conferma le accuse: «Aveva atteggiamento controllante» - Gladius_bw : @realvarriale @sscnapoli @TorinoFC_1906 @FabianRP52 @Lor_Insigne @juventusfc Ex vice direttore #Varriale, si ricord… - GallettoMatteo : @Lapostrofo99 @realvarriale @sscnapoli @SassuoloUS Preferisco spendere meglio i miei soldi. Invece altri, come ad e… -

Varriale a processo per stalking, la ex conferma le accuse: 'Aveva atteggiamento controllante' Ha confermato le accuse la donna che lo scorso agosto ha denunciato il giornalista televisivo ed ex vicedirettore di Raisport Enrico Varriale finito a processo per stalking e lesioni davanti al giudice monocratico di Roma. La donna, assistita dall'avvocato Teresa Manente, è stata sentita in aula nel corso di un'udienza a porte ... Terni, Arvedi - Ast: svelati tutti i nomi del nuovo organigramma ... Gian Pier Natale Ruello (ingegneria di processo). La direzione risorse umane è affidata a Giovanni ... Irene Pugliese (addetta stampa), Barbara Sabatini e Evelina Varriale (relazioni istituzionali). leggo.it Ha confermato le accuse la donna che lo scorso agosto ha denunciato il giornalista televisivo ed ex vicedirettore di Raisport Enricofinito aper stalking e lesioni davanti al giudice monocratico di Roma. La donna, assistita dall'avvocato Teresa Manente, è stata sentita in aula nel corso di un'udienza a porte ...... Gian Pier Natale Ruello (ingegneria di). La direzione risorse umane è affidata a Giovanni ... Irene Pugliese (addetta stampa), Barbara Sabatini e Evelina(relazioni istituzionali). Varriale a processo per stalking, la ex conferma le accuse: «Aveva atteggiamento controllante»