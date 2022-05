Usa | ecco il nuovo ambasciatore in Ucraina

(Di lunedì 9 maggio 2022) Domenica 24 Aprile 2022, il segretario di Stato americano Antony Blinken e Lloyd Austin, il segretario della Difesa, sono volati a Kyiv per incontrare Volodymyr Zelensky. Il viaggio era segreto per ovvie ragioni di sicurezza, ma che stesse per avvenire era nell’aria. D’altronde nella capitalec’erano già state le visite di Ursula von der Leyen, Boris Johnson e di Pedro Sánchez e questa volta, proprio come in quelle passate, l’intento era prima di tutto quello di esprimere vicinanza al governo ucraino. Ma oltre all’aspetto simbolico c’è la volontà politica di formalizzarla, questa vicinanza. Durante l’incontro è stato annunciato un ulteriore pacchetto di aiuti per un totale di 713 milioni di dollari: di cui 322 milioni andranno direttamente all’, mentre la restante parte sarà inviata ai paesi che hanno aiutato Kyiv negli scorsi due ...

Advertising

GiovaQuez : Castellina: 'Se entrano in campo le forze Nato si va ad uno scontro che diventa nucleare. Perché il nucleare è molt… - fattoquotidiano : Dopo lo scoop del Nyt sull'uccisione dei generali russi, ecco le nuove rivelazioni che rischiano di coinvolgere Was… - GiusPecoraro : RT @ManuelaBellipan: Ecco perché #Giuseppi è nervoso... ?? A giugno è previsto un vertice tra intelligence USA e Copasir, tra i temi le inf… - pinina3946 : RT @ManuelaBellipan: Ecco perché #Giuseppi è nervoso... ?? A giugno è previsto un vertice tra intelligence USA e Copasir, tra i temi le inf… - AlvisiConci : RT @ManuelaBellipan: Ecco perché #Giuseppi è nervoso... ?? A giugno è previsto un vertice tra intelligence USA e Copasir, tra i temi le inf… -

la Repubblica

Read More Primo Piano Russia, Parata Piazza Rossa 9 maggio 2022:le parole di Putin 9 Maggio ... Read More In Evidenza Ucraina, intelligence Gb: 'Russia in crisi,armi vecchie' 9 Maggio 2022 "...Read More Primo Piano Russia, Parata Piazza Rossa 9 maggio 2022:le parole di Putin 9 Maggio ... Read More In Evidenza Ucraina, intelligence Gb: 'Russia in crisi,armi vecchie' 9 Maggio 2022 "... Ecco perché Usa e alleati rendono pubbliche le rivelazioni dell'intelligence sulle intenzioni del Cremlino e i movimenti delle forze russe Ecco gli eventi da seguire questa settimana. Dati sull’inflazione USA I dati di mercoledì sull’IPC di aprile mostreranno se è stato raggiunto il picco dell’inflazione di oltre 40 anni. Il tasso ...Domenica 24 Aprile 2022, il segretario di Stato americano Antony Blinken e Lloyd Austin, il segretario della Difesa, sono volati a Kyiv per incontrare Volodymyr Zelensky. Il viaggio era segreto per ov ...