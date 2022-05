Uomini e Donne: Marco è il nuovo cavaliere sceso per Ida. Ecco chi è (Di lunedì 9 maggio 2022) Uomini e Donne. Una nuova scoppiettante puntata del dating show condotto dalla padrona di casa Maria De Filippi, con tante novità esclusive tutte da scoprire. Ecco come è andata oggi: per Ida è sceso un nuovo affascinante ragazzo. Chi è Marco: il nuovo cavaliere di Ida Marco è un giovane ragazzo molto audace ed affascinante: uno stile sobrio e sportivo. Nella vita si occupa di metalmeccanica, è single da anni ed è un campione di palestra. Si allena con costanza tutti i giorni, ed ora ha deciso di dare una svolta alla sua vita conoscendo Ida e cercando di conquistarla. Non sono mancate le critiche a Ida da parte di Tina, che sostiene che Ida è interessata a Riccardo e non riesce a togliergli gli occhi di dosso. Leggi anche: Armando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 maggio 2022). Una nuova scoppiettante puntata del dating show condotto dalla padrona di casa Maria De Filippi, con tante novità esclusive tutte da scoprire.come è andata oggi: per Ida èunaffascinante ragazzo. Chi è: ildi Idaè un giovane ragazzo molto audace ed affascinante: uno stile sobrio e sportivo. Nella vita si occupa di metalmeccanica, è single da anni ed è un campione di palestra. Si allena con costanza tutti i giorni, ed ora ha deciso di dare una svolta alla sua vita conoscendo Ida e cercando di conquistarla. Non sono mancate le critiche a Ida da parte di Tina, che sostiene che Ida è interessata a Riccardo e non riesce a togliergli gli occhi di dosso. Leggi anche: Armando ...

