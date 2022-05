(Di lunedì 9 maggio 2022) "Non c'è soluzione fuori dalla diplomazia. Questanon la vincerà nessuno ma larà sicuramente la povera gente che muore inma anche quella che farà la fame in Africa e non solo. E ...

Advertising

zazoomblog : Ucraina: Renzi che sia Merkel o Blair serve una iniziativa politica e diplomatica - #Ucraina: #Renzi #Merkel… - zazoomblog : Ucraina: Renzi che sia Merkel o Blair serve una iniziativa politica e diplomatica - #Ucraina: #Renzi #Merkel #Blair… - TV7Benevento : Ucraina: Renzi, 'che sia Merkel o Blair, serve una iniziativa politica e diplomatica' - - cipgianni : @laura_ceruti @jacopo_iacoboni Distruzione alimentata anche dalle nostre armi. Ma a una che sta ancora con Renzi e… - sciarpuccio : @gabrielepillit1 @visionaria_io @avantibionda @ercorridore @PiccoloPesceNer Cosa c'entra Renzi? Si parla di Ucraina… -

Tiscali Notizie

...Questa guerra non la vincerà nessuno ma la perderà sicuramente la povera gente che muore in... E' quanto scrive nella sua E - news il leader di Italia Viva Matteo."Che sia Merkel o Blair, ...... per lo meno relativamente a quello che è lo scenario del conflitto Russia -; una svolta ... restando fuori dai governi Letta -- Gentiloni e soprattutto dal sopraccitato governo Draghi e ... Ucraina, Renzi: Ue perde guerra se non lancia azione diplomatica Questa guerra non la vincerà nessuno ma la perderà sicuramente la povera gente che muore in Ucraina ma anche quella ... il leader di Italia Viva Matteo Renzi."Che sia Merkel o Blair, che sia ...Roma, 9 mag (Adnkronos) - "Che sia Merkel o Blair, che sia un inviato speciale o una conferenza di pace, serve una iniziativa politica e diplomatica targata Europa. Lo diciamo dal 24 febbraio, ora ini ...