Torino, Juric ha una richiesta precisa per Cairo (Di lunedì 9 maggio 2022) Ivan Juric è un allenatore che si è sempre fatto sentire in chiave mercato. Lo faceva a Verona e lo fa a Torino, dove secondo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 9 maggio 2022) Ivanè un allenatore che si è sempre fatto sentire in chiave mercato. Lo faceva a Verona e lo fa a, dove secondo...

Advertising

sportli26181512 : Torino, Juric ha una richiesta precisa per Cairo: Ivan Juric è un allenatore che si è sempre fatto sentire in chiav… - Mercato_SerieA : Torino, Juric-Cairo: gli scenari per il futuro - kekko_molise87 : @pisto_gol E pensare che l'anno scorso il #Torino con 55 gol si è salvato all'ultima giornata. Quest'anno, a 2 g… - tuttosport : #Torino, #Juric-#Cairo: gli scenari per il futuro ?? - Giampaolesimo : Ivan Juric al termine di Torino - Atalanta primavera: 'I cori contro Gasperini? Io non ho sentito nulla. Ero troppo… -