Terremoto in Serie B: possibile ripescaggio in arrivo! (Di lunedì 9 maggio 2022) La regular season di Serie B lo scorso venerdì ha decretato, nel suo ultimo atto, tutti i suoi verdetti: Lecce e Cremonese in Serie A, destino diverso per Pordenone, Crotone ed Alessandria, già retrocesse in Serie C, alle quali poi si aggiungerà una tra Cosenza e Vicenza, dirette competitors per il playout. Serie B ripescaggioProprio i piemontesi potrebbero però cercare una nuova strada per salvarsi. Perr la Reggina, con l’arresto del presidente Luca Gallo, unito ad alcune difficoltà societarie, gettano, infatti, un’ombra sul futuro a breve termine dei calabresi. Una situazione, questa, che come scrive La Stampa vede nell’Alessandria una spettatrice attenta. Qualora gli amaranto incappassero in una mancata esclusione i Grigi, appena retrocessi sul campo in Serie C, avrebbero ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 9 maggio 2022) La regular season diB lo scorso venerdì ha decretato, nel suo ultimo atto, tutti i suoi verdetti: Lecce e Cremonese inA, destino diverso per Pordenone, Crotone ed Alessandria, già retrocesse inC, alle quali poi si aggiungerà una tra Cosenza e Vicenza, dirette competitors per il playout.Proprio i piemontesi potrebbero però cercare una nuova strada per salvarsi. Perr la Reggina, con l’arresto del presidente Luca Gallo, unito ad alcune difficoltà societarie, gettano, infatti, un’ombra sul futuro a breve termine dei calabresi. Una situazione, questa, che come scrive La Stampa vede nell’Alessandria una spettatrice attenta. Qualora gli amaranto incappassero in una mancata esclusione i Grigi, appena retrocessi sul campo inC, avrebbero ...

Advertising

infoitinterno : Terremoto, serie di scosse nel fiorentino - CalcioWeb : Caos #SerieA: il #Codacons chiede di rigiocare due partite del massimo campionato italiano - Pgattino : RT @ArezzoNotizie: Serie di scosse di terremoto in Toscana, il sismologo: 'Avvertite anche in provincia di Arezzo' - ArezzoNotizie : Serie di scosse di terremoto in Toscana, il sismologo: 'Avvertite anche in provincia di Arezzo' - infoitinterno : Serie di scosse di terremoto in Toscana, il sismologo: 'Avvertite anche in provincia di Arezzo' -