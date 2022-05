Tacconi migliora: “In 2-3 giorni può lasciare la rianimazione” (Di lunedì 9 maggio 2022) migliorano le condizioni di Stefano Tacconi, l'ex portiere della Juventus ricoverato dal 23 aprile all`ospedale di Alessandria per emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Tacconi "in 2-3 giorni potrebbe lasciare la rianimazione ed essere spostato nel reparto di neurochirurgia". È l'ultimo bollettino, programmato e atteso per oggi, che informa sulla situazione dell'ex portiere di Juventus e Nazionale stilato dal dottor Andrea Barbanera, direttore della Struttura di Neurochirurgia dell`ospedale di Alessandria, che lo sta seguendo con Fabrizio Racca, direttore della Terapia Intensiva."La situazione è più stabile, Stefano Tacconi è ancora in rianimazione, ma sicuramente ha una vigilanza migliore. Non risponde completamente, ma esegue ordini. Saluta, ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 9 maggio 2022)no le condizioni di Stefano, l'ex portiere della Juventus ricoverato dal 23 aprile all`ospedale di Alessandria per emorragia cerebrale da rottura di aneurisma."in 2-3potrebbelaed essere spostato nel reparto di neurochirurgia". È l'ultimo bollettino, programmato e atteso per oggi, che informa sulla situazione dell'ex portiere di Juventus e Nazionale stilato dal dottor Andrea Barbanera, direttore della Struttura di Neurochirurgia dell`ospedale di Alessandria, che lo sta seguendo con Fabrizio Racca, direttore della Terapia Intensiva."La situazione è più stabile, Stefanoè ancora in, ma sicuramente ha una vigilanza migliore. Non risponde completamente, ma esegue ordini. Saluta, ...

