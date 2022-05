Primavalle, finge malore in strada, donna lo soccorre ma lui l’accoltella e rapina (Di lunedì 9 maggio 2022) . L’aggressione nella zona di Primavalle è stata perpetrata ai danni di una 51enne ferita al gluteo e ad un braccio. Accoltellata prima e poi rapinata da un uomo che aveva finto essersi sentito male in strada. La vittima, una donna di 51 anni, ferita al gluteo ed al braccio e poi trasportata in ospedale, non aveva sospettato nulla. La rapina choc si è consumata poco dopo le 22:30 della sera del 7 maggio in via Pietro Maffi. In base al racconto fornito dalla vittima alla polizia, la 51enne avrebbe notato un uomo di colore barcollare mentre camminava all’altezza dell’intersezione con via Domenico Svampa e via Tommaso De Vio. Poi il passante si è accasciato in terra fingendo un malore e facendo cadere il proprio telefono cellulare vicino a sé. Notato l’uomo cadere sul ... Leggi su italiasera (Di lunedì 9 maggio 2022) . L’aggressione nella zona diè stata perpetrata ai danni di una 51enne ferita al gluteo e ad un braccio. Accoltellata prima e poita da un uomo che aveva finto essersi sentito male in. La vittima, unadi 51 anni, ferita al gluteo ed al braccio e poi trasportata in ospedale, non aveva sospettato nulla. Lachoc si è consumata poco dopo le 22:30 della sera del 7 maggio in via Pietro Maffi. In base al racconto fornito dalla vittima alla polizia, la 51enne avrebbe notato un uomo di colore barcollare mentre camminava all’altezza dell’intersezione con via Domenico Svampa e via Tommaso De Vio. Poi il passante si è accasciato in terrando une facendo cadere il proprio telefono cellulare vicino a sé. Notato l’uomo cadere sul ...

