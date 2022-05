Perché Detto Fatto chiude e non va più in onda? Tutti i retroscena (Di lunedì 9 maggio 2022) che hanno portato alla cancellazione del format dopo un decennio. Perché Detto Fatto chiude e non va più in onda? In occasione dell’ultima puntata di Detto Fatto andata in onda giovedì 5 maggio, la conduttrice Bianca Guaccero ha annunciato che la trasmissione è definitivamente giunta a conclusione dopo dieci anni dal suo debutto su Rai 2 con Caterina Balivo. In questa circostanza, la conduttrice è apparsa molto emozionata sin dal suo ingresso in studio dopo la sigla di apertura ed è stata accolta con un lungo e caloroso applauso dai colleghi Carla Gozzi e Jonathan Kashanian. Nel prendere la parola, l’attrice prestata alla conduzione del format ha dichiarato: “Tante volte ho pensato a questo ultimo ingresso in studio, a cosa avrei provato. Emozioni che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 9 maggio 2022) che hanno portato alla cancellazione del format dopo un decennio.e non va più in? In occasione dell’ultima puntata diandata ingiovedì 5 maggio, la conduttrice Bianca Guaccero ha annunciato che la trasmissione è definitivamente giunta a conclusione dopo dieci anni dal suo debutto su Rai 2 con Caterina Balivo. In questa circostanza, la conduttrice è apparsa molto emozionata sin dal suo ingresso in studio dopo la sigla di apertura ed è stata accolta con un lungo e caloroso applauso dai colleghi Carla Gozzi e Jonathan Kashanian. Nel prendere la parola, l’attrice prestata alla conduzione del format ha dichiarato: “Tante volte ho pensato a questo ultimo ingresso in studio, a cosa avrei provato. Emozioni che ...

