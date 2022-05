Pagelle Verona-Milan | i voti di Tuttosport | Leao devastante

Advertising

Corriere : Verona-Milan 1-3: Tonali leader (voto 8), Leao è incontenibile (8), il ritorno di Kessie (6,5) Le pagelle - Gazzetta_it : Verona-Milan, le pagelle: Leao è un treno, merita 8. Casale frastornato: 4,5 - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Pagelle #VeronaMilan, i voti di @tuttosport: @RafaeLeao7 devastante - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao… - dade494 : RT @ComunqueMilan: Le Pagelle Senza Voti di #VeronaMilan sono ispirate dal noto tifoso milanista e nostro collaboratore William Shakespeare… - sportli26181512 : Pagelle Gazzetta: Tonali e Leao super, Tomori e Kalulu un muro: Non ci sono insufficienze nella pagelle odierne del… -

APPROFONDIMENTI- Milan 1 - 3: Leao è Beep Beep, riecco Kessie, Tonali leader a 22 anni Un Milan molto cresciuto, quasi perfetto anche dentro il suo limite, che oggi è stato Giroud più ...Vittoria di carattere del Milan , che rimonta l' Hellase si riprende la vetta. A due gare dal termine, ai rossoneri mancano quattro punti per ... Leao inventa: leL'allenatore rossonero ...Non ci sono insufficienze nella pagelle odierne della Gazzetta dello Sport all'indomani della vittoria del Milan contro il Verona. Il voto più alto spetta a Tonali e Leao, ...Tonali a DAZN: «Ricorderò queste emozioni per tutta la vita» 09/05/2022 08.10 Pagelle Verona Milan: Tonali, compleanno da eroe con i regali di Leao 08/05/2022 23.00 Verona Milan 1-3: Tonali sfata la ...