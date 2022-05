"Non è concordato". Il M5S si spacca sul termovalorizzatore (Di lunedì 9 maggio 2022) La lista Raggi pronta a un'azione legale per bloccare il termovalorizzatore a Roma: "Il nostro no è netto e irreversibile". Ma l'assessore grillino si sfila: "C'è chi vuole essere ricordato per il no e basta..." Leggi su ilgiornale (Di lunedì 9 maggio 2022) La lista Raggi pronta a un'azione legale per bloccare ila Roma: "Il nostro no è netto e irreversibile". Ma l'assessore grillino si sfila: "C'è chi vuole essere ricordato per il no e basta..."

elio_vito : In Italia non c'è bisogno della Corte Suprema, c'è il Vaticano, l'aborto è legale ma impraticabile: 7 medici su 10… - gattusdom : La tradizione, cara! (meno male che, per tradizione e per obbligo (Concordato) le nostre donne non debbano andare a… - Susanna51815904 : @Andrea06874511 Si certo facciamo come Jennifer Lopez e Ben mettiamo alcuni cose nel contratto se caso quello che a… - putino : Disclaimer: questo materiale non è concordato con la dirigenza, e per la sua pubblicazione, l'Amministrazione Presi… - PierluigiGuidi : @fauci78 @Marco_V82_ @jagghino @AndreFrassi (@fauci78 ok il like, ma adesso vedi di fare il bonifico che abbiamo co… -