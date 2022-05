Mourinho furioso con Banti | «Così è troppo | vogliamo delle spiegazioni»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 9 maggio 2022) Le parole di Josedopo la sconfitta con la Fiorentina: «Dov’è adesso il signor? è veramente» Joseè una furia ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con la Fiorentina. Le sue parole: «La spiegazione l’aspettiamo noi, da tante partite. Non ci sono. Oggi c’è una doppia spiegazione: una è che noi dopo la partita di giovedì siamo mancati in fatto di energie fisiche e mentali, lo sapevamo già che sarebbe stato. Però la spiegazione la vorrei sentire dal signordi Livorno, ma non la sentiamo mai. E’ un tocco, non è un fallo. L’arbitro era vicino, non ha dato rigore, non era da VAR. Il signorpoi interviene… Se parliamo dei 3 punti di oggi finiamo. Al di là di questo rigore ...