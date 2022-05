(Di lunedì 9 maggio 2022) La tragicadi un 24enne inieri sera ariapre il tema della sicurezza stradale per questi mezzi utilizzati senza il rispetto di alcuna norma di sicurezza. Nel complesso, sono infatti 17 le vittime in Italia di incidenti con il, dal 2020 a oggi. «In Italia circolano circa 200mila monopattini e il tasso di mortalità per tale mezzo è elevatissimo e pari al 7,5% ogni 100.000 utenti, contro l’1,3 % delle biciclette», denuncia il. Matteo Taglienti, 24 anni, la 17maGli accertamenti puntano anche a stabilire se il 24enne investito a bordo dela Tor di Quinto, quando è stato colpito dall’auto, fosse in movimento oppure fermo a lato della strada. Il conducente dell’auto, un 22enne di Fara Sabina, dopo l’incidente ...

Tg3web : La morte di un giovane di 24 anni, investito da un'auto a Roma mentre era alla guida di un monopattino, riaccende i… - SecolodItalia1 : Morte in monopattino: a Roma la diciassettesima vittima. Il Codacons chiede il casco obbligatorio… - DiDimiero : RT @Tg3web: La morte di un giovane di 24 anni, investito da un'auto a Roma mentre era alla guida di un monopattino, riaccende il dibattito… - tamicheA1 : RT @Tg3web: La morte di un giovane di 24 anni, investito da un'auto a Roma mentre era alla guida di un monopattino, riaccende il dibattito… - drubald : RT @Tg3web: La morte di un giovane di 24 anni, investito da un'auto a Roma mentre era alla guida di un monopattino, riaccende il dibattito… -

Incidente Corso Francia edi Leonardo Lamma, consulenza su stato manto stradale Roma, 9 maggio 2022 - Un'altra tragedia ... giovane soldato di 24 anni, morto dopo che ilsu cui ...Travolto in: Matteo muore a 24 anni a Roma. 'L'auto ha abbattuto un semaforo' Chi è la ...anche i sanitari del Suem 118 che hanno tentato di fare l'impossibile per strappare allala ...Roma, 9 mag. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale in relazione alla morte di un 24enne deceduto mentre si trovava su un monopattino nello scontro..BEATENBERG - Una donna che circolava in monopattino ha subito ferite letali ieri sera a Beatenberg, nell'Oberland bernese. La polizia cantonale bernese ha indicato in una nota odierna di aver lanciato ...