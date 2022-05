Moro: Mattarella depone corona di fiori a via Caetani (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto questa mattina una corona di fiori a via Caetani sotto la lapide dedicata ad Aldo Moro, in occasione del quarantaquattresimo anniversario ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha deposto questa mattina unadia viasotto la lapide dedicata ad Aldo, in occasione del quarantaquattresimo anniversario ...

Advertising

giornaleradiofm : Moro: Mattarella depone corona di fiori a via Caetani - TV7Benevento : Moro: omaggio Mattarella a via Caetani, cuscino di fiori da consigliere Garofani a Torrita Tiberina -… - tfnews_t : #Mattarella depone corona di fiori per 44° anniversario uccisione #AldoMoro #44anniversario #omicidiomoro… - fattoquotidiano : Aldo Moro, il presidente Mattarella depone una corona di fiori in via Caetani: la commemorazione - Rolfi39 : RT @SkyTG24: Giornata vittime terrorismo, Aldo Moro: Mattarella depone corona di fiori in via Caetani -