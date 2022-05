Mbappé è a Madrid: le novità sul futuro del fuoriclasse (Di lunedì 9 maggio 2022) La presenza del fuoriclasse francese nella capitale spagnola ha scatenato le più disparate voci di mercato: ecco le novità sul suo futuro Lungi dall’essere ancora conclusa- con un braccio di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 9 maggio 2022) La presenza delfrancese nella capitale spagnola ha scatenato le più disparate voci di mercato: ecco lesul suoLungi dall’essere ancora conclusa- con un braccio di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Kylian Mbappé sarebbe in queste ore a Madrid: l'indiscrezione dalla Spagna e gli ultimi aggiornamenti. Kylian Mbappé è a Madrid. È l'indiscrezione riportata da 'Cadena COPE': la stella del PSG sarebbe in queste ore nella capitale spagnola insieme al compagno di squadra ed ex Inter Hakimi. Secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica spagnola Cope, Kylian Mbappé si trova in queste ore a Madrid. Insieme a lui, presente anche il compagno di squadra Achraf Hakimi, con un passato nelle giovanili del Real Madrid. Il Paris Saint - Germain, già campione di ...