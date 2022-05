Madre condannata per aver picchiato più volte la figlia di 3 anni: le aveva provocato numerose lesioni (Di lunedì 9 maggio 2022) Una Madre è stata condannata a 1 anno e 5 mesi di carcere con l’accusa di aver picchiato e schiaffeggiato la figlia di appena 3 anni. In un’occasione sarebbe arrivata a fratturarle le costole. Il racconto della dolorosa vicenda. Madre condannata con l’accusa di maltrattamenti e lesioni alla sua bambina di 3 anni Questa vicenda arriva dalla provincia di Sondrio, dove una giovane Madre è stata condannata per aver picchiato e procurato gravi lesioni alla sua bambina di appena 3 anni. Secondo quanto ha stabilito il Tribunale di Sondrio la donna, che oggi ha 23 anni, avrebbe più volte ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022) Unaè stataa 1 anno e 5 mesi di carcere con l’accusa die schiaffeggiato ladi appena 3. In un’occasione sarebbe arrivata a fratturarle le costole. Il racconto della dolorosa vicenda.con l’accusa di maltrattamenti ealla sua bambina di 3Questa vicenda arriva dalla provincia di Sondrio, dove una giovaneè statapere procurato gravialla sua bambina di appena 3. Secondo quanto ha stabilito il Tribunale di Sondrio la donna, che oggi ha 23, avrebbe più...

Advertising

rep_milano : Botte e maltrattamenti alla figlia di tre anni: condannata giovane madre della Valchiavenna - Noviolenzadonne : @fanpage le costole si incRinano. Non si incLinano! Errore ridicolo ripetuto in titolo e testo - francobaietti : Poteva restare dall’altra parte del mondo.MIGRANTE SPACCA COSTOLE A BAMBINA DI 3 ANNI: “NON È COLPA MIA, NON MI SON… - BaiettiFranco : Poteva restare dall’altra parte del mondo.MIGRANTE SPACCA COSTOLE A BAMBINA DI 3 ANNI: “NON È COLPA MIA, NON MI SON… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Picchia la figlia e le inclina le costole Condannata la madre a Sondrio -