LuisaViaRoma con Unicef al fianco dei profughi siriani in Giordania, Jennifer Lopez canta a Capri per l'occasione (Di lunedì 9 maggio 2022) Per non dimenticare, le guerre di oggi e quelle di ieri, i morti, le sofferenze, lo strazio della separazione dai propri cari, la povertà, l'impossibilità per milioni di bambini nel mondo ad avere pane e studio. Un impegno che da sempre vede impegnata l'Unicef, e anche l'Unicef Italia, in tante missioni benefiche ma soprattutto nell'accendere i riflettori sulle coscienze di tutti noi per poter portare aiuto e speranza. E ancora una volta, tappa di un percorso ormai collaudato e carico di bene, ecco che LuisaViaRoma si impegna sul campo per la Giordania per testimoniare attraverso un progetto fotogiornalistico il lavoro di Unicef per i bambini e le loro famiglie siriane rifugiate nel Paese e, forse, un po' dimenticati per il sovrastare e l'impellenza di altre guerre e altre deportazioni forzate di ...

