LIVE Sonego-Shapovalov 6-7 | 6-3 | 3-6 ATP Roma 2022 in DIRETTA | il canadese si impone al termine di una lunga maratona contro l’azzurro

(Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della giornata Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di giornata con OA SPORT. FINISCE QUI: è fuori il recupero dipassa il turnondosi 7-6, 3-6, 6-3.viene sconfitto e dovrà abbandonare il torneo, in quel di. 40-0 Tre match point per il. 30-0 Altro punto a favore di. 15-0 Errore diche cerca di forzare le soluzioni. 3-5 Va fuori giririmane attaccato al match con le unghie e con i denti. Ora ilservirà per il match. 40-15 Dritto ...

Advertising

OggiSportNotiz2 : #IBI2022: #Shapovalov piega #Sonego in tre set - live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: Denis Shapovalov beat Lorenzo Sonego 7-6, 3-6, 6-3 - OggiSportNotiz2 : #IBI2022: #Sonego vince il secondo set, si va al terzo contro #Shapovalov - News24_it : LIVE dal Foro Italico: Trevisan ko, continua Sonego-Shapovalov. L'Osaka si ritira - La Gazzetta dello Sport - zazoomblog : LIVE Sonego-Shapovalov 6-7 ATP Roma 2022 in DIRETTA: il canadese vince il primo set al tiebreak. Si ricomincia -… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAIl programma della giornata 13.20 I giocatori sono sul campo per il sorteggio. A breve ... a breve inizierà quello frae Shapovalov. 13.10 ...Seconda giornata degli Internazionali d'Italia. In campo sulla Grand Stand Arena ora- Shapovalov, più tardi Zeppieri - Khachanov e Fognini, che in serata sul Centrale affronta Thiem. Flavio Cobolli esce di scena contro lo statunitense Jenson Brooksby. COBOLLI - BROOKSBY 3 - 6, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della giornata Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di giornata con OA SPORT. FINISC ...Sonego vince il primo game del secondo set. 40-A Scambio duro da fondo campo: lo vince con un bellissimo dritto Shapovalov, che torna ad avere una palla break. A-40 Tentativo di serve & volley di Sone ...